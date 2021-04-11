رئيس هيئة نظافة القاهرة يكرم العاملين في مسار نقل المومياوات

كرم اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عددا كبيرا من قيادات الهيئة وموظفيها تقديرا لمجهوداتهم خلال فترة التجهيزات التي قامت بها الهيئة، خلال نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بوسط محافظة القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وأشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بحملات النظافة والتجريد المكبرة التي تمت لكافة شوارع القاهرة وخاصة الشوارع المؤدية لمصر القديمة وميدان التحرير، من قبل مسؤزلي الهيئة وعلى رأسهم المهندس ممدوح يماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والعميد محمود أبو بيه، رئيس الإدارة المركزية للنظافة، مشيدا بالجراجات والجهد المبذول والتفاني والإخلاص في العمل بقيادة المهندسة رحاب أباظة، والتعاون المثمر مع الإدارة العامة للمخازن، وتوفير أموال للهيئة تصب في مصلحتها مباشرة.كما أشاد " الشرشابي" بتجميل الجزر الوسطي، وزراعة الشتلات الجديدة، وغسل الأشجار ورشها والمهندس محمد عبد الله، والمهندسة منى صبر، ورئيس الإدارة المركزية للتجميل.، وكذلك قطاع الإنارة، الذين قاموا بجهدٍ عالٍ في صيانة أعمدة الإنارة وطلائها، وعلى رأسهم المهندس مصطفى إمام، رئيس الإدارة المركزية للإنارة.كما أشاد رئيس الهيئة، بدور الورش الإنتاجية من دهان البوابات وتصليح وتركيب الأسوار الحديدية، وعمل صيانة شاملة للبرجولات، والاكشاك بكافة الحدائق التابعة للهيئة والمتواجدة بطريق خط السير، وكذلك الإدارة المركزية للمالية والإدارية والموارد البشرية وعلى رأسهم سحر علام، بالإضافة إلى الإدارة العامة الاستراتيجيات والسياسات وعلى رأسها سوسن عباده، التي ساهمت بشكل فعال في الحدث الهام، والمهندسة أماني أحمد مصطفى، مدير مركز المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة نهلة عبد الهادي، مدير عام إدارة المشروعات، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الميزانية، وأحمد طلعت، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، وسماح الأمير، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون المالية.