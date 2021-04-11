كشف غموض العثور على جثة شاب في قوص: «شنق نفسه بسبب خلافات أسرية»

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية المخزن في مركز قوص بمحافظة قنا.وأوضحت التحريات برئاسة العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، والرائد محمد الملقب، رئيس المباحث، أن حمدي عبد الفتاح محمد، 35 عاما، قام بشنق نفسه في منزله بسبب خلافات أسرية.وقد عثر الأهالي، أمس السبت، على جثة وبها آثار شبهة جنائية، في منزل بقرية المخزن التابعة لمركز قوص في محافظة قنا.وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة وبها آثار شبهة جنائية في منزل بقرية المخزن بقوص.تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، لحين العرض على الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.