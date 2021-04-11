وزير التموين يؤكد توافر «البوتاجاز» خلال رمضان

شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة توافر سلعة البوتاجاز خلال شهر رمضان المعظم، حيث تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقًا للحصص المقررة، من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية، واستمرار عمل مجموعات عمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز وكذلك تحديد مسئول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر.وقال المصيلحي، إنه بالنسبة للسلع الغذائية تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتي الجملة "العامة ــ المصرية" لوضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خاصة الهامة والضرورية ومنها التي يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ-2021، وتكثيف الرقابة والتواجد المستمر لإحكام السيطرة على الأسواق (الجملة، نصف الجملة، التجزئة) لضمان توافر كافة السلع وخاصة الأساسية.