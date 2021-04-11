وزيرة الصحة تصل مستشفى قفط خلال زيارتها لقنا

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، لمستشفى قفط لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة قنا، والتي ستتفقد خلالها العديد من المستشفيات.واستقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وزيرة الصحة والسكان، بحضور الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والعديد من القيادات في محافظة قنا، لتفقد مستشفى قفط.ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان، مستشفيات قفط للعزل، وصدر قنا، وقنا العام، ومستشفى نجع حمادي العام وأبوتشت وحميات قنا، خلال جولتها لمحافظة قنا.