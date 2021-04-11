محافظة القاهرة تستكمل أعمالها في محور «شينزو آبي» بشرق مدينة نصر

واصلت أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ مشروع محور (شينزو آبي) لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتي طريق السويس.واستكملت اليوم أعمال الإزالات اليوم بحضور العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر واللجان التنفيذية المختصة وشرطة المرافق.وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل بحافلات تابعة للمحافظة وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور وتسكينهم في مدينة المحروسة.وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة وجاري استكمال باقي الأسر.