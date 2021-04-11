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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة تعلن تعاطى مراقب ومساعد سائق «حشيش وترامادول» بحادث «قطارى سوهاج»

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:09 ص
حادث «قطاري سوهاج
حادث «قطاري سوهاج
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، ونتيجة تحليل المخدرات.

وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة «المراغة» جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار «الترامادول».

وكشفت التحقيقات عن توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوسي الكائن ما بين محطتي سكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم تحركه متجاوزا المزلقان، وتوقفه مرة أخرى حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث الذي أسفر حتى تاريخه عن وفاة 20 شخصًا، وإصابة 199، ونتجت عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 25 مليونًا، و890 ألفًا و583 جنيهًا.

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