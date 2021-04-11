تموين المنوفية: تحرير 294 محضر تموينى خلال يومين

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير (294) محضر تمويني، تنوع ما بين (127) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و(167) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مجل بقالة بناحية مدينة الباجور لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضرين جنح بناحية قسم منوف أحدهما ضد صاحب محل جزارة وتم ضبط كمية(51) كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر والآخر ضد صاحب مطعم مأكولات وتم ضبط عدد (14) كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك كما صرح مدير مديرية التموين بأنه تم تحرير محضر جنحة بناحية طليا مركز أشمون لحيازته وبيعة أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية وتم ضبط عدد (10) عبوات أدوية مهربة، كما تم تحرير محضرين بناحية سنتريس مركز أشمون أحدهما ضد صاحب محل أسمدة ومبيدات وتم ضبط عدد (1) طن سماد مجهول المصدر، والآخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف وتم ضبط (5) طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد صاحب مدير مسئول عن محل مواد غذائية بناحية القنطرة البيضاء مركز أشمون وتم ضبط 100 كرتونة كيك مجهولة المصدر.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.