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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيقات تكشف تزوير سائق القطار الإسبانى ومساعده نموذج حركة الصادر

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:04 ص
حادث تصادم قطارين
حادث تصادم قطارين بسوهاج
حسام محفوظ
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أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، وكشفت النيابة عن أن مشاهدتها لتسجيلات آلات المراقبة بمحطة سوهاج الكائنة قبل محل الحادث يوم وقوعه، عن جلوس مساعد سائق «القطار الإسباني» بمقعد القيادة، واستلامه بدلًا عن السائق النموذج «67 حركة» الصادر من المحطة، والثابت فيه السرعة المقررة بمنطقة الحادث، والتي كانت لا تجاوز تسعين كيلومترًا في الساعة.

وتحفظت النيابة العامة على النموذج وتبينت فيه الإمضاء باسم السائق بما يفيد الاستلام، فاستكتبت السائق ومساعده على هذا الإمضاء وأثبت تقرير «قسم أبحاث التزييف والتزوير» بـ«مصلحة الطب الشرعي» كتابة المساعد الإمضاء بدلًا من السائق، وبمواجهة الاثنين بتلك النتيجة أقرا بواقعة التزوير وتمسك كل منهما بقيادته القطار وقت الحادث.

وقد كلفت النيابة العامة، «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بفحص نتائج مشاهدة آلات المراقبة المشار إليها للتأكد من صحة ظهور مساعد سائق القطار الإسباني فيها باستخدام تقنية القياسات البيومترية، فتأكد ظهوره بها.

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