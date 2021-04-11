المونيتور عن جيبتو فارما: مصر ستصبح مركزا إقليميا لصناعة الدواء

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على مدينة جيبتو فارما، التي تم افتتاحها مطلع الشهر الجاري، وقال المونيتور إنها واحدة من أكبر مدن الأدوية في الشرق الأوسط، حيث تسعى الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية.وتابع المونيتور: لقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جيبتو فارما في 1 أبريل الجاري في الخانكة بالقاهرة الكبرى، والتي تعد واحدة من أكبر مدن الأدوية في الشرق الأوسط.تمتد المدينة على مساحة 182،000 متر مربع (45 فدانا)حيث افتتح السيسي المرحلة الأولى من المدينة التي تبلغ مساحتها 120 ألف متر مربع (30 فدانًا). وسيتم افتتاح المساحة المتبقية المخصصة لتصنيع أدوية وهرمونات السرطان في مرحلة لاحقة لم يتم تحديدها بعد.وفقًا لبيان صادر عن الحكومة المصرية في 1 أبريل، تهدف شركة Gypto Pharma City Egypt إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط.وأشار البيان إلى أن المدينة الصيدلانية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد وتطبيق معايير جودة عالمية أعلى، مع الاهتمام بكوادر مدربة قادرة على استخدام التكنولوجيا الجديدة. وتابع البيان أنها تسعى جاهدة لتصبح "ذراع الدولة في تعزيز النظام الصحي".وتعمل المدينة الصيدلانية الجديدة في مصر على تصنيع أدوية لعلاج مرضى فيروس كورونا وأدوية للأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى والدماغ، والاضطرابات العصبية، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات.وبحسب البيان الحكومي فان المدينة تضم 160 خطا لتصنيع 150 نوعا من المخدرات. ستشمل المرحلة الأولى إنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويًا.بدأ بناء المدينة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالتعاون مع شركات أوروبية وأمريكية لم يتم تحديدها بعد.قال خبراء الأدوية الذين تحدثوا إلى المونيتور إن مصر تأمل في أن تساهم المدينة الجديدة بقوة في صناعة الأدوية وتوفير الاحتياجات المحلية للمرضى بأسعار معقولة، مع إمكانية التصدير إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط لكي تصبح إقليميًا محور في الإنتاج والتوزيع.قال علي عوف، رئيس القسم العام لتجار الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، لـ"المونيتور" عبر الهاتف: "إنها المرة الأولى التي تمتلك فيها مصر مدينتها الطبية، وهذه دفعة قوية للإنتاج الحديث والمتقدم لأن المدينة صممت بأعلى المعايير العالمية وستشكل إضافة رائعة لتوطين الصناعة وتوفير أدوية متطورة للغاية".وقال: "ستساعد المدينة الجديدة أيضًا في خفض فاتورة استيراد الأدوية من الخارج، حيث نستورد حوالي 15٪ من احتياجاتنا من الأدوية".وأشار عوف إلى أن "هذه المدينة ستدفع مصر إلى تصدير الأدوية للخارج، وخاصة إلى إفريقيا ودول شرق البحر المتوسط​​، بأسعار تنافسية مقارنة بالمنتجات الأخرى".وأضاف: "سيساهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية بأسعار مناسبة. في ظل وجود منافسة بين الصناعة المحلية وباقي الشركات الاستثمارية والأجنبية، فإن ذلك سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتخفيضها".قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، لـ "المونيتور": "إن افتتاح الرئيس المصري لمدينة الأدوية يحمل رسالة مهمة مفادها أن الدولة المصرية تهتم بأمن الأدوية كما تفعل حيال ذلك. أمن غذائي".وأشار إلى أن صناعة الأدوية المحلية شهدت انتكاسة منذ اواخر الثمانينيات، ومن المهم أن نثبت للعالم أجمع أننا نصنع الأدوية وفقًا للمعايير العلمية الدولية. هذا يجذب المستثمرين للاستثمار في مصر، وفي نفس الوقت يساعد على استعادة الثقة الكاملة في المنتج المصري.وأضاف رستم: "صناعة الأدوية في المدينة الجديدة تساهم في القضاء على ظاهرة احتكار صناعة الدواء".وختم بالقول: "يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في سياق تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الأدوية وتصديرها إلى دول مختلفة حول العالم". وأوضح أن المشروع ضروري لأنه "لن ينتج أدوية تقليدية فحسب، بل سيغامر أيضًا بصنع أدوية تتطلب تقنيات عالية التقنية، مثل أدوية السرطان ومنتجات الدم، وسط توطين صناعة المواد الخام، والتي من بينها مصر. تستورد حوالي 95٪ من الخارج".قال ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة في مصر، لـ "المونيتور": "لقد أنشأنا هذه المدينة بعد أن فهمنا أهمية توسيع صناعة الأدوية محليًا، خاصة مع التكنولوجيا المتقدمة، في أعقاب أزمة فيروس كورونا وعدم القدرة على ذلك. تأمين بعض المعدات في الأشهر الماضية، قبل أن تتمكن الدولة من حل هذه المشكلة في وقت لاحق. من المهم أن تكون لدينا هذه الأدوات [في إشارة إلى مدينة الأدوية] حتى لا تتكرر الأزمة".وقال حجاج "مصر يجب أن تأخذ مكانها في صناعة الأدوية لأننا متخلفون منذ سنوات".