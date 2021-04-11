«الشرقية للدخان» تبيع 850 ألف سهم خزينة

قالت شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، إنها نفذت عملية بيع أسهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضي.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنها باعت 850.35 ألف سهم خزينة خلال تداولات الخميس.وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6% على أساس سنوي.