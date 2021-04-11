خبيرة تغذية تنصح بهذا السحور الصحي فى أول أيام رمضان

الأطعمة الغنية بالبروتين:

الأطعمة الغنية بالألياف:

الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات:

تفصلنا ساعات على بداية شهر رمضان المبارك، حيث الصيام والإفطار مع العائلة، ومن ثم السحور الذي يجب إعداده بطريقة صحية وغنية بالفوائد، لصحة جسمك، ولهذا تتحدث لـ«الدستور» خبيرة التغذية، جيهان الدمرداش، حول كيفية إعداد سحور صحي لأول أيام شهر رمضان.يجب أن تتكون مائدة السحور من البروتين، مثل البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، وبالإضافة إلى أنه يعطي شعورا بالامتلاء، فإنه في نفس الوقت يمكن إعداده بأكثر من طريقة لتجنب الملل، مثلا يمكن عمله أومليت أو بمزجه مع الفول وغيرهما من الطرق اللذيذة.أحرص على أن يتكون السحور من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل وجبة الشوفان، وهى تعتبر وجبة مثالية يحتاجها جسمك في وجبة السحور، وتتحول الألياف القابلة للذوبان إلى مادة هلامية في المعدة وتبطئ عملية الهضم مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول وجلوكوز الدم، وبالتالي يجعلك تشعر بالنشاط طوال صومك.منتجات الألبان هي مصدر كبير للكالسيوم، ويمكنك تناول الزبادي أو مخفوق حليب الفانيليا والعسل حتى تشعر بالشبع والترطيب طوال اليوم.