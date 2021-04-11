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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبيرة تغذية تنصح بهذا السحور الصحي فى أول أيام رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:04 ص
خبيرة تغذية
خبيرة تغذية
سارة ساويرس
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تفصلنا ساعات على بداية شهر رمضان المبارك، حيث الصيام والإفطار مع العائلة، ومن ثم السحور الذي يجب إعداده بطريقة صحية وغنية بالفوائد، لصحة جسمك، ولهذا تتحدث لـ«الدستور» خبيرة التغذية، جيهان الدمرداش، حول كيفية إعداد سحور صحي لأول أيام شهر رمضان.

الأطعمة الغنية بالبروتين:
يجب أن تتكون مائدة السحور من البروتين، مثل البيض الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، وبالإضافة إلى أنه يعطي شعورا بالامتلاء، فإنه في نفس الوقت يمكن إعداده بأكثر من طريقة لتجنب الملل، مثلا يمكن عمله أومليت أو بمزجه مع الفول وغيرهما من الطرق اللذيذة.

الأطعمة الغنية بالألياف:
أحرص على أن يتكون السحور من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل وجبة الشوفان، وهى تعتبر وجبة مثالية يحتاجها جسمك في وجبة السحور، وتتحول الألياف القابلة للذوبان إلى مادة هلامية في المعدة وتبطئ عملية الهضم مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول وجلوكوز الدم، وبالتالي يجعلك تشعر بالنشاط طوال صومك.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات:
منتجات الألبان هي مصدر كبير للكالسيوم، ويمكنك تناول الزبادي أو مخفوق حليب الفانيليا والعسل حتى تشعر بالشبع والترطيب طوال اليوم.

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