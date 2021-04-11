مطران بورسعيد يعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة

أعلنت إيبارشية بورسعيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، أن القداسات اليومية بكنائس الإيبارشية سوف تستمر بنسبة حضور25%، وذلك لبدء الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.وأشار مطران بورسعيد في بيان له إلى أن يعتذ عن استقبال المهنئيين في عيد القيامة المجيد، للحد من التجمعات، كما أنه يقتصر صلوات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين والجمعة العظيمة والعيد على كهنة وشمامسة الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.