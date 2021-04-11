أسماء جلال تفاجئ جمهورها على «إنستجرام» بجلسة تصوير جريئة

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهرت الفنانة في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أسود قصير، وظهرت بشعر منسدل على الأكتاف.يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.