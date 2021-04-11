إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل بطلق ناري أعلى الركبة اليسرى، وربة منزل بكدمات بالبطن، يقيمان بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وجرى حجز الأول بالمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز.إنتقل مأمور وضباط المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من:- طرف أول “محمد. خ. ا” 51 سنة عامل مصابًا ” طلق ناري أعلى الركبة اليسري فتحة دخول ” – وتم حجزه بالمستشفى المركزي.وطرف ثان “ريهام. ع. ع” 20 سنة ربة منزل مصابة ” كدمات بالبطن ” و”محمود. ب. س” 60 سنة عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وعدد ” 2 ” طلقة عيار 7.62 × 39 وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول – الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.