«الري» تعلن عن وظائف قيادية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية على بوابة الحكومة المصرية من الفترة 11 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، على أن يتم تقديم كافة المستندات وأوراق المؤهلات والدرجات العلمية، مع إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار على النحو التالي في المرفقات على موقع الحكومة المصرية.

