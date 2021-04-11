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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:49 ص
إزالة حالة تعدٍ على
إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال أسبوع، بلغ 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

ولفت "الجمل"، في بيان اليوم الأحد، إلى تنفيذ إزالة فورية لـ6 حالات تعدٍ بمركز شبين الكوم، كما تم تنفيذ إزالة لـ4 حالات بقويسنا، وإزالة حالة تعدٍ بالشهداء، فضلًا عن تنفيذ ازالة فورية في المهد لـ5 حالات تعدٍ بمنوف.

وأشار إلى أنه استمرارًا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتنفيذ الإزالات في المهد، تم تنفيذ ازالة فورية لـ (3) حالات تعدى بناحية أشمون على مساحة ( قيراط و18 سهم)، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدى أحدهم بالباجور على مساحة (4 قيراط) والأخرى بالسادات بمساحة (8 سهم)، مؤكدا بأن إدارة حماية الأراضي تواصل رصد أي مخالفة تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة تعدى بالمخالفة للقرارات الوزارية.

إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع
إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع
إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع
إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

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