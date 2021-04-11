رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تُثمن استعدادت الحكومة لرمضان: بالوعي نتخطى الموجة الثالثة

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:49 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عائشة حسن
طباعة
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في وقت سابق بشأن شهر رمضان الكريم وفيروس كورونا القاتل، حيث كانت أبرزها حظر الدورات الرمضانية، غلق المقاهي المخالفة، حملات ارتداء الكمامات، مواعيد غلق المحال والمطاعم،حظر موائد الرحمن في رمضان 2021، صلاة التراويح والصلوات بالمساجد.

وشددت عطوة، خلال بيان، على تنفيذ هذه الإجراءات بكل قوة وحسم، وتطبيق العقوبات الصرمة على من يُخالفها؛ تظرًا لتفشي الفيروس ودخول مصر في المرحلة الثالثة لكورونا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تخطي المراحل السابقة من فيروس كورونا، حيث كانت أفضل مثال في التعامل مقارنه بالدول الأخري، ويرجع ذلك إلى تشديد الرقابة وتعاون المواطنين، ولذلك لأبد أن نتخطي هذه المرحلة في أمان.

وطالبت البرلمانية، المواطنين الألتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، فضلا عن الامتناع عن التجمعات، خاصة وأن وعي المواطنين السبب في أنتصار على كورونا مُجددًا.

موضوعات متعلقة

السجن 3 سنوات لصاحب محل إصلاح هواتف بمول شهير ابتز فتاة بصور مخلة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

النيابة تعلن تعاطى مراقب ومساعد سائق «حشيش وترامادول» بحادث «قطارى سوهاج»

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021


الصور

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

الاحترار المناخي يهدد الحيوانات البرية المستوطنة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية