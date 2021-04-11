برلمانية تُثمن استعدادت الحكومة لرمضان: بالوعي نتخطى الموجة الثالثة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في وقت سابق بشأن شهر رمضان الكريم وفيروس كورونا القاتل، حيث كانت أبرزها حظر الدورات الرمضانية، غلق المقاهي المخالفة، حملات ارتداء الكمامات، مواعيد غلق المحال والمطاعم،حظر موائد الرحمن في رمضان 2021، صلاة التراويح والصلوات بالمساجد.وشددت عطوة، خلال بيان، على تنفيذ هذه الإجراءات بكل قوة وحسم، وتطبيق العقوبات الصرمة على من يُخالفها؛ تظرًا لتفشي الفيروس ودخول مصر في المرحلة الثالثة لكورونا.وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تخطي المراحل السابقة من فيروس كورونا، حيث كانت أفضل مثال في التعامل مقارنه بالدول الأخري، ويرجع ذلك إلى تشديد الرقابة وتعاون المواطنين، ولذلك لأبد أن نتخطي هذه المرحلة في أمان.وطالبت البرلمانية، المواطنين الألتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، فضلا عن الامتناع عن التجمعات، خاصة وأن وعي المواطنين السبب في أنتصار على كورونا مُجددًا.