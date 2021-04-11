ضبط 52 قضية تموينية متنوعة بسوهاج

تمكنت حملة تمونيية موسعة بسوهاج من ضبط 52 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط صاحب مركز تعبئة لقيامه بتعبئة سكر ناقص الوزن بإجمالى 27 طنا.ووفقا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج في بيان لها قامت الحملة بضبط صاحب مركز تعبئة، ويقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط "27" طن سكر ناقص الوزن، وتم ضبط قائد سيارة ويقيم دائرة مركز المنيا لحيازته سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 156 طبق كفته وبرجر وفراخ وبط وبامية وسمن وعسل ولحوم مفرومة.واستكلمت الحملة أعمالها بضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن،و" 8 " قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمحطة،" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.