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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:47 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ مبادرة "بُناة مصر" الرقمية، في إطار استراتيجية متكاملة لخلق الكفاءات الرقمية التي يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى، والقادرة على تنفيذ خطط الوزارة لجعل مصر دولة رائدة فى التكنولوجيات الرقمية حيث يستطيع المواطنون الحصول على كافة الخدمات وإجراء معاملاتهم الاقتصادية باستخدام هذه التكنولوجيات، وعلى النحو الذى يعزز من قدرات مصر فى مجال تصدير الخدمات الرقمية.

جاء ذلك خلال لقائه مع طلبة الفصل الدراسي ربيع ٢٠٢١ بمبادرة "بُناة مصر"، أثناء زيارته لمقر المبادرة بمركز شباب الجزيرة والتعليم المدني؛ حيث تهدف المبادرة إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ومنحهم شهادة الماجستير المهنى من أرقى الجامعات الدولية فى تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، كما توفر المبادرة برنامج متكامل يشمل إلى جانب الدراسة الأكاديمية تدريب عملى، والتدريب على المهارات اللغوية والقيادية والإدارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

واستعرض الوزير فى كلمته محاور استراتيجية مصر الرقمية والمبادرات التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمى والتي يعد من أحد أركانها مبادرة بُناة مصر الرقمية، موضحا أنه تم وضع استراتيجية للتدريب يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات وفقًا لنهج هرمى تتضمن قاعدته إتاحة برامج لعدد ضخم من المتدربين فى مجال محو الأمية الرقمية بما يمكنهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطويعها فى مجالات عملهم.

ولفت إلى التدرج للوصول إلى مستوى يتم خلاله توفير تدريب متخصص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل كوادر رقمية وسد الفجوة بين التعليم النظرى ومتطلبات سوق العمل؛ حتى الوصول إلى تدريب اكثر تعمقًا فى أحد التخصصات التكنولوجية، ثم التدرج للوصول إلى مجموعة من المبادرات أكثر تخصصًا والتى من أبرزها جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأشار إلى أنه يأتي على رأس النهج الهرمى مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تهدف إلى إعداد جيل من الكوادر المبدعين الذين يمتلكون مهارات متكاملة علمية وشخصية ولغوية وخبرة عملية مكتسبة من الشركات الشريكة فى المبادرة بما يعزز من القدرات التنافسية لخريجى المبادرة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن المبادرة لا تضع قيود على الخريجين حيث تتيح لهم الحرية الكاملة فى اختيار مسارهم المهني، كما تعمل على دعمهم لتحقيق أهدافهم فى بناء مستقبلهم المهني.

وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية
وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة في التكنولوجيا الرقمية

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