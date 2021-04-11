ألمانيا: جميع جنود الجيش بأمريكا سيتم تلقيحهم ضد كورونا

أعلن مسئول بارز بالجيش الألماني أنه قريبًا جدًا سيكون جميع الجنود الألمان المتمركزين في الولايات المتحدة الأمريكية تلقوا لقاح كورونا.وقال الكولونيل هلموت فريتسشه، القائد العام المسئول عن فرق الجيش الألماني بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه حتى نهاية شهر أبريل الجاري "سيكون جميع الجنود والعاملين بالخدمة المدنية التابعين للجيش الألماني بالولايات المتحدة الأمريكية حصلوا على التطعيم الكامل (ضد كورونا)".