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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط نباش تعدى على سائق بشركة نظافة فى الإسكندرية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:43 ص
ضبط نباش
ضبط نباش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكن ضباط مباحث قسم أول المنتزه في الإسكندرية، من إلقاء القبض على نباش، بعد اتهامه بالتعدي على سائق وعامل بشركة نهضة مصر القائمة بأعمال النظافة العامة حيال قيامهم بمنعه من فرز القمامة ونبشها وتشويه المظهر العام للشارع، وتم حجز المتهم بديوان عام القسم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

كان المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر القائمة بأعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، أعلن عن إصابة أحد السائقين لديها بجرح قطعي باستخدام سلاح أبيض "قطر".

وقال البيان، أثناء وجود إحدى سيارات الكشف المثبتة بشارع محمد نجيب، والخاصة بمنظومة الجمع السكني بالصفارة الجديدة والتي تسعي للحد من ظاهرة النباشين، قام أحد النباشين بالاعتداء على عامل النظافة الموجود بجوار السيارة وقام بالصعود أعلى سيارة الشركة لفرز القمامة من أعلاها، وقام قائد السيارة بمحاولة ‘نزال النباش إلا أن الأخير تعدى على السائق بجرح قطعي في يداه.

وأضاف المحامي أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، أنه تم إخطار قسم منتزه أول بالواقعة وأنه يوجد استجابة سريعة من وحدة المباحث وجاري تمشيط المنطقة للبحث عن الجاني، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتحرر محضر رقم 13702 لسنه 2021 جنح منتزه أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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