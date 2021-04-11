7 نصائح للحفاظ على صحتك أثناء الصيام في رمضان

لا تفوت وجبات الطعام

شرب الماء

تباطأ عندما تفطر

تناول فيتامينات ب المعقدة

الأطعمة التي يجب تجنبها

تجنب الأطعمة المالحة

ماذا تشرب

يمكن أن يكون الصيام خلال الشهر الكريم صعبًا، خاصة في ذروة الصيف. اتبع هذه النصائح لتضمن لك قضاء رمضان صحيًا وتجنب المشاكل الصحية.وبحسب موقع " emirateswoman" نرصد نصائح للحفاظ علي صحتك أثناء الصيام:تجنب تفويت الوجبات وخاصة السحور، حيث يمنحك تناول الكربوهيدرات البطيئة أثناء الاستيقاظ طاقة دائمة طوال اليوم، إذا لم يكن لديك شهية كبيرة في السحور يوصى بكوب من الحليب وبعض المكسرات والتمر.تذكر أن تشرب ما لا يقل عن كوبين إلى ثلاثة أكواب من الماء قبل أن تبدأ الصيام لتجنب الشعور بالجفاف خلال ساعات الصيام.التمر المغطى بجوز الهند باللبن وعصير الأفوكادو مع الفواكه أو الفواكه المجففة أو الشوربات هي الخيار الأمثل للأطعمة التي تختارها عند الإفطار، يجب تضمين مزيج جيد من الكربوهيدرات والبروتينات والفواكه والخضروات في وجباتك.أظهر تناول فيتامين ب المركب مثل العصب في السحور أنه يحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة خلال فترة الصيام.يمكن أن يؤدي الصيام في كثير من الأحيان إلى زيادة مستويات الحموضة في المعدة، مما يتسبب في الشعور بالحرقان والثقل في المعدة، يمكن تجنب هذه التجربة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف، من المهم أيضًا تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة شديدة التوابل والأطعمة المالحة والأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر، يمكن أن تسبب الحلويات مشاكل صحية مثل عسر الهضم وحرقة المعدة ومشاكل الوزن ويجب ألا تكون جزءًا من نظامك الغذائي، خاصة على معدة فارغة.الكثير من الأطعمة المالحة تجعل جسمك يحتفظ بالماء ويمنحك الشعور بالانتفاخ، في حين أن الأطعمة الغنية بالتوابل تسبب العطش أيضًا، تحترق الحلويات والأطعمة السكرية بسرعة وتستمر لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط. وبالصدفة ستتحول هذه إلى دهون وتزيد من مستويات الكوليسترول وتجعلك تكتسب الوزن.يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين (القهوة والشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة منزوعة الكافيين). يتسرّب الكافيين الكالسيوم من نظامك، مما يجعلك تشعر بأنك أقل شبعًا طوال الوقت تجنب شرب الشاي في السحور، لأن الشاي يزيد من إفراز الملح في البول، وهو أمر ضروري لجسمك أثناء الصيام سيكون المشروب المثالي هو الماء، أو إذا كنت تشعر بالجفاف أكثر من المعتاد، فحاول إضافة شريحة من الليمون أو الفراولة أو حتى النعناع إلى كوب الماء.