أوقاف شمال سيناء تعلن جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، في تصريحات صحيفة، اليوم الأحد عقب لقائه بالدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء - إنه تم الانتهاء من كافة استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك حيث تم تطهير وتعقيم المساجد ومتابعة خطط الأوقاف خلال الشهر الكريم وتوزيع الأئمة على مستوى المحافظة، مع التشديد على تطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف وتوجيهات المحافظة.وأشار إبراهيم، إلى تخصيص 600 مسجد على مستوى المحافظة لآداء صلاة التراويح خلال الشهر الكريم وفقًا للضوابط المحددة بعدم إقامة أي موائد رحمن في المساجد والساحات الملحقة بها، وكذا عدم إقامة الدروس الدينية والمسابقات الرمضانية والأنشطة الدعوية، ومنع الاعتكاف أو التواجد بالمساجد في غير أوقات الصلاة، وحظر تشغيل مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح.كما شدد على التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء المصلين للكمامات الواقية وإحضار السجادة الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال الصلوات.وأعلن جمعة عن استمرار إغلاق دورات المياه والمصلي الخاص بالسيدات ودور المناسبات، وعدم إقامة صلاة الجنازة في المساجد، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، وأن لا تزيد صلاتي العشاء والتراويح عن نصف ساعة، مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.وعلى هامش اللقاء تقدم الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء بالتهنئة إلى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،وإلى جميع أبناء المحافظة ومصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.