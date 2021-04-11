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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. المرحلة النهائية من مسابقة «شيف المستقبل»

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:42 ص
مسابقة «شيف المستقبل
مسابقة «شيف المستقبل
نورهان عبدالرحمن
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تنتهي اليوم الأحد المرحلة النهائية من مسابقة "شيف المستقبل" للموسم الثالث تحت رعاية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر "TVET Egypt"، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمؤسسات الفندقية في مصر.

والهدف من المسابقة تدعيم سوق العمل الفندقي بخريجين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، موضحًا أن تلك المسابقة تمر بثلاثة مراحل:

- مرحلة تعريفية للطلاب بالمسابقة، وتتضمن سلسلة من اللقاءات مع طلاب المدارس الفندقية على مستوى الجمهورية لشرح خطوات المسابقة للطلاب.
- مرحلة المعسكر التدريبي والتي ستعقد خلال شهر ديسمبر بمحافظتي الأقصر، والبحر الأحمر، حيث يتم فيها جمع 3 طلاب من كل مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ التدريبات العملية للطلاب من خلال أشهر خبراء الطهي، وذلك لمدة عشرة أيام، ويتم أثناء التدريب اختيار أفضل الطلاب.
- المرحلة الأخيرة وهي عقد المسابقة لمدة يوم واحد بالقاهرة، والتي يعرض فيها الطلاب أشهى المأكولات والأطباق الشرقية والغربية، ويتولي التحكيم في هذه المسابقة لفيف من أشهر الشيفات من مختلف البلدان الأوروبية والعربية.

ويعد هذا البرنامج بتمويل من الحكومة المصرية وبمشاركة الاتحاد الأوروبي، كما يشارك في الفعاليات عدد من الخبراء في مجال الفنادق والسياحة، ويستطيع الطلاب من عمر 14 وحتى 18 عاما للمشاركة في المسابقة بشرط أن يكون طالبًا في إحدى المدارس الفندقية أو المعاهد الفنية.

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