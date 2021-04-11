قرار من «القابضة للغزل» بشأن صرف منحة رمضان للعاملين

وافقت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، صرف منحة شهر رمضان.وبحسب منشور صادر من الشركة، جرى الاتفاق على صرف منحة رمضان، وأنه على رؤساء اللجان النقابة التنسيق مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة لاستلام الشيكات فورًا لبدء صرف المنحة مع أول أيام الشهر الكريم.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.