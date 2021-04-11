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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1739 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:49 ص
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في ماليزيا ارتفع بذلك إلى 360 ألفا و856 حالة.. فيما بلغت حصيلة المتعافين في البلاد 342 ألفا و737 شخصًا، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1321 حالة.

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