1739 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا
الأحد 11/أبريل/2021 - 10:49 ص
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سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في ماليزيا ارتفع بذلك إلى 360 ألفا و856 حالة.. فيما بلغت حصيلة المتعافين في البلاد 342 ألفا و737 شخصًا، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1321 حالة.
ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في ماليزيا ارتفع بذلك إلى 360 ألفا و856 حالة.. فيما بلغت حصيلة المتعافين في البلاد 342 ألفا و737 شخصًا، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1321 حالة.