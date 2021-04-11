1739 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله قوله إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 في ماليزيا ارتفع بذلك إلى 360 ألفا و856 حالة.. فيما بلغت حصيلة المتعافين في البلاد 342 ألفا و737 شخصًا، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1321 حالة.