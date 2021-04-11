مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات لطالبان بإقليم جور الأفغاني

ذكر مسؤولون أمنيون بإقليم جور الأفغاني أن اشتباكات عنيفة وقعت بين حركة طالبان والقوات الحكومية في منطقة "تايوارا" بالإقليم، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.وقال اميرداد بارسا، المتحدث باسم مركز قيادة شرطة إقليم جور للصحفيين إن اشتباكات وقعت في منطقة "تايوارا" بالإقليم.وطبقا لتقارير، قتل عنصر بوحدة "الكوماندو" التابعة للجيش الوطني الأفغاني ورجل شرطة وأصيب اثنان آخران.ولم تذكر الشرطة بإقليم جور تفاصيل حول سقوط ضحايا في صفوف حركة طالبان.