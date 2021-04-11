رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة

تفقد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، مشروع الإسكان الاجتماعي بأحياء الحرية والمجد والكرامة بمنطقة 2600 فدان التي تضم 1090 عمارة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بإجمالي (26160 وحدة) بتكلفة استثمارية بلغت نحو 5 مليارات جنيه.وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على ضرورة الالتزام بخطط تنفيذ الإسكان الاجتماعي خلال العام، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير، بجانب الانتهاء من تنفيذ جميع المباني الخدمية بالمنطقة، لكي تكتمل وتعمل مع استلام المواطن وحدته.وأكد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار أعمال النظافة والصيانة بجميع العمارات التي تم تسليمها للسكان، وتوزيع صناديق القمامة بشكل لائق يخدم سكان المدينة، واستمرار اعمال اللاندسكيب والزراعة المتبقية بتلك المناطق.كما تفقد المهندس أحمد على، مشروع خط الصرف الرئيسي لمدينة العبور الجديدة بمنطقة 2600 فدان قطر 600 مم الذي بلغت نسبة إنجازه 90 %، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخط وإعادة الشيء إلى اصله حتى يتم استيعاب جميع الكثافات السكانية المستقبليه بالمنطقة.وفي ختام الجولة، أشاد مسئولو جهاز العبور الجديدة بالمجهود المبذول واستمرار العمل بكثافة بالمواقع لدفع عجلة التنمية بالمدينة.​