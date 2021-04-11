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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ناسا» تؤجل موعد تحليق مروحية «إنجنويتي» فوق كوكب المريخ

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:37 ص
مروحية إنجنويتي
مروحية إنجنويتي
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أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية لأبحاث الفضاء، اليوم الأحد، أنها أجلت موعد أول عملية تحليق للمروحية الصغيرة "إنجنويتي" فوق كوكب المريخ، وذلك بسبب مشكلة تقنية محتملة تم رصدها خلال اختبار الطائرة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه كان من المرتقب أن يتم اليوم إطلاق أول رحلة للمروحية فوق المريخ.

وأوقف فريق "ناسا" تجاربه على المروحية - التي يبلغ وزنها نحو 1.8 كجم - في وقت سبق الموعد المحدد؛ بسبب تنبيه مرتبط بخلل محتمل.

وذكرت ناسا أن "فريق الهليكوبتر يراجع القراءات المرسلة لتشخيص وفهم المشكلة، وسيقوم بعد ذلك بإعادة جدولة اختبار السرعة القصوى"، مؤكدة أن المروحية "آمنة وفي حالة جيدة"، وأنها تمكنت من إرسال معلومات إلى الأرض.

وكانت "ناسا" قد وصفت عملية تحليق الهليكوبتر بأنها (غير مسبوقة) و(محفوفة) بكثير من المخاطر، وأكدت أنها قد تقود لجمع بيانات لا تقدر بثمن بشأن الظروف على المريخ.. مضيفة أن رحلة مروحيتها ستمثل عرضا تقنيا لأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على المريخ.

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