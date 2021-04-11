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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا يهنئ المصريين بحلول رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:36 ص
جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو
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أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن علاقات بلاده مع مصر بلغت مستوى التعاون الاستراتيجي، مشيرا إلى ارتباط البلدين بتعاون وثيق منذ أواسط القرن الماضي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية.

جاء ذلك في تصريح للسفير الروسي نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم الأحد، لتهنئة الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال: "تعتبر هذه الفترة خاصة لجميع المسلمين وتتسم بالقيم الروحية الحيوية وتجمع أفراد الأسرة، فهو شهر السلام والرحمة وفترة نقاء الروح".. لافتا إلى احتفال روسيا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15% من تعداد السكان.

وأضاف السفير الروسي: "أنه تم إعلان عام 2021 عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر ومن المخطط تنفيذ برنامج مكثف يتيح للمصريين والروس على سواء فرصة التعرف على التاريخ والثقافة، معربا عن فخره بعلاقات الصداقة بين البلدين وأمنياته لجميع المسلمين الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان في الأراضي المصرية المباركة صوما مقبولا وصحة وسعادة.

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