الصين تعترف بضعف فاعلية لقاحاتها ضد كورونا

فى اعتراف صريح بضعف اللقاحات الصينية، أعلن أكبر مسئول في مجال مكافحة الأمراض في الصين، أن فعالية اللقاحات التي أنتجتها بلاده لمكافحة فيروس كورونا منخفضة، وأن الحكومة تدرس مزجها لتعزيز قوتها.وصرح مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، في مؤتمر بمدينة "تشنجدو" بجنوب غربي الصين، بأن اللقاحات الصينية لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة للغاية، على حد قوله.وأوضح "جاو فاو" أن اللقاحات الآن قيد الدراسة الرسمية فيما إذا كان ينبغي استخدامها من خطوط تقنية مختلفة لعملية التحصين.يذكر أن باحثين في البرازيل كانوا خلصوا إلى أن معدل فعالية لقاح سينوفاك الصيني في الوقاية من الالتهابات المصحوبة بأعراض منخفضة تصل إلى 50.4%، بينما بلغت نسبة فعالية لقاح فايزر 97%.وحتى الآن لم توافق العاصمة الصينية بعد على أي لقاحات أجنبية للاستخدام داخل البلاد، بل حاولت إثارة الشكوك حول فعالية اللقاحات الغربية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".الجدير بالذكر أن خبراء من منظمة الصحة العالمية، كانوا أعلنوا أواخر مارس الماضي، أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين، ثبت أنهما آمنان وفعالان ضد فيروس كورونا، غير أنهم طلبوا مزيدًا من البيانات.