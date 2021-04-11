محافظ القاهرة: توافر السلع الرمضانية بأسعار مخفضة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، توافر كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين بالأسواق من خلال منافذ البيع والمعارض المنتشرة بالعاصمة بما يضمن وصولها للمواطنين بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق والتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين مشددًا على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال ﺍﻟﺠـﺰﺍﺭﺓ ﻭﺛﻼ‌ﺟﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وكذلك تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى والاحتكار.