في رمضان.. 5 طرق لحماية بشرتك من الجفاف

1 - شرب الكثير من الماء

2- شرب العصائر الطبيعية

3 - رطب بشرتك مرتين في اليوم

4- تجنب المكياج الثقيل

- الأكل بشكل صحي

تعتبر البثور والبقع الجافة والبشرة الباهتة، من أبرز أراض الجفاف المرتبطة بالصيام خلال شهر رمضان لكن، وفي السطور التالية ترصد " الدستور" أفضل النصائح والحيل للحفاظ على بشرتك سعيدة وصحية طوال الشهر الكريم، بحسب موقع "emirates woman".خلال شهر رمضان تحتاج إلى شرب أكبر قدر ممكن من الماء، ويفضل أن لا تقل عن لترين في اليوم لتجنب جفاف الجلد خاصة في الحرارة، ويمكن أن يتسبب الجفاف في أن تبدو بشرتك متعبة وباهتة.استمرار شرب عصائر الفاكهة الطبيعية وشاي الأعشاب، من أحد العوامل المهمة لأنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على برودة جسمك طوال الصيف، لذا تأكد من شرب أكبر قدر ممكن من الماء عند الإفطار.ترطيب بشرتك في رمضان مهم للغاية، ويجب التأكد من وضع كريم مرطب للوجه وغسول للجسم بعد الاستحمام وقبل النوم، وكذلك اختيار كريم نهاري يحتوي على عامل حماية من الشمس لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.تجنبي وضع الكثير من مستحضرات التجميل خلال النهار عندما تكونين صائمة، مثل كريم الأساس السميك و" الكونسيلر"، ويمكن أن يتسبب مزيج الحرارة والجفاف والمكياج الثقيل في ظهور البثور،و بدلًا من ذلك اختاري المنتجات الخفيفة والمرطبة وبلسم الشفاه مع عامل حماية من الشمس.أثناء السحور ووجبة الإفطار اليومية، تأكد من اختيارك للخضروات مثل الجزر، والبروكلي، والخس، والسبانخ لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الحيوية التي تحتاجها بشرتك، وينطبق الشيء نفسه على المكسرات والفواكه مثل الفراولة والعنب البري، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز الجلد، كما يعتبر التمر مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، والحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، بينما يمكن أن يساعد المشمش المجفف في تعزيز إشراق بشرتك.