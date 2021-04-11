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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تدعو «بوينج» للوفاء بالتزاماتها وتسليمها طائراتها

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:38 ص
علي رضا برخور
علي رضا برخور
منار أحمد
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دعا الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، علي رضا برخور، اليوم الأحد، شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات للوفاء بالتزامات الشركة تجاه إيران.

ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد "برخور" حول إمكانية إحياء عقد شراء الطائرات من شركة "بوينج"، أن "ايران إير" أرسلت رسالة إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" نهاية العام الماضي، تناولت فيها موضوع التزام الشركة بتعهداتها وحقوق الإنسان التي تتشدق بها أمريكا دائمًا.

وتابع قائلا: "لقد نبهنا الشركة إلى أن عليها اتخاذ الإجراءات التي تتيح للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الطائرات والقطع الاحتياطية المناسبة ومواصفات السلامة طبقا للعقد الموقع وهو حق ثابت لنا".

وكانت إيران وبعد التوقيع على الاتفاق النووي، عقدت صفقة لشراء 80 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" و"بوينج 777"، وحصلت على موافقة مكتب السيطرة على الاستثمارات الخارجية (أوفك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية لشراء هذه الطائرات.

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