صاحب مكتب مقاولات شرع فى قتل مزارع عجوز بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام مزارعًا في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم تعدى عليه صاحب مكتب مقاولات بالضرب وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا من مستشفى طهطا العام بوصول "محمود. ا. ع. ع" 66 سنة مزارع – ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤاله اتهم "محمد. ص. ع"، صاحب مكتب مقاولا ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب أولوية المرور بالطريق العام.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.