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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم في العاشر من رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:30 ص
محور مصر النور
محور مصر النور
محمد إبراهيم
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قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق مصر النور، ضمن خطة رفع كفاءة المحاور الرئيسية بالمدينة، والذي يعد أحد المحاور الهامة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المحور يربط بين مدخل المدينة من طريق بلبيس ومدخل 3 على طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، مرورًا بقلب المدينة بين المرحلتين الثانية والثالثة بطول ٦،٥ كيلو متر وبعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه.

وأشار " عمران" إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل تخطيط الطريق، ودهان البلدورات، وتركيب لوحات إرشادية، ورفع كفاءة الإنارة وتوسعة الطريق، وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة شبكة الطرق لجذب مزيد من الاستثمارات إليها.​
رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم في العاشر من رمضان
رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم في العاشر من رمضان
رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم في العاشر من رمضان
رفع كفاءة محور مصر النور بطول 6.5 كم في العاشر من رمضان

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