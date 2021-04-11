إقامة مشروعات صرف صحى وتبطين للترع ضمن «حياة كريمة» بمطوبس

تشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إقامة مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل المشروعات التي تشهدها قرى مركز مطوبس إقامة المحطة الشمالية لتغذية قرى الخريجين وقرى بر بحرى حتى البرلس والمنطقة الصناعية، بالإضافة لإنشاء محطة المعالجة زغلول، لخدمة قري الخريجين، وبرج مغيزل ووقف قبلي ووقف بحري وبريدعة والبصراط وخليج قبلي وخليج بحري وبرمبال ومعدية مهدي ومنية المرشد وعزب الغرب، بالإضافة لأعمال التبطين وتأهيل الترع بقرى مطوبس.وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.