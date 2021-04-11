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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:28 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات الأسبوع - اليوم الأحد، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية، نتيجة حركة تعاملات الأسهم المكونة لكل مؤشر.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 10299 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3975 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2824 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية للمحابس، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، غاز مصر، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأوصل، 50741 سهم، 8742 سهم، 500 سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 116.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم، وباعت إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 94 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، المهندس للتأمين، 850.6 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 182.6 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، 15 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.43%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 850.3 ألف سهم خزينة.

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