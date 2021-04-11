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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الجزار:29496 وحدة بـ"سكن كل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة بنسبة إنجاز 80% والانتهاء منها آخر سبتمبر المقبل

وزير الإسكان: سكن العاملين بالعاصمة الإدارية يستعد لاستقبال المستفيدين

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:28 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن نسبة الإنجاز العيني لعدد 351 عمارة بإجمالى 8424 وحدة سكنية بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بمدينة بدر، بلغت 95%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 3062021.

وأضاف الوزير: 9024 وحدة سكنية، بمشروع سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، تم إنشاؤها بمدينة بدر، وتستعد حاليا لاستقبال المستفيدين بها، حيث يتابع مسئولو الوزارة التشطيبات الأخيرة بالمشروع.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم تنفيذ 29496 وحدة سكنية، بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بمدينة حدائق العاصمة، بنسب إنجاز وصلت إلى 80%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع آخر سبتمبر المقبل.

وفى هذا الإطار قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينتى بدر وحدائق العاصمة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عادل عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو جهازى المدينتين والشركات المنفذة، وذلك لتفقد سير العمل بمشروعات الإسكان والمرافق التى تم وجارٍ تنفيذها.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة بدر، بتفقد مشروع "سكن كل المصريين" لعدد ٣٥١ عمارة بإجمالى ٨٤٢٤ وحدة سكنية، وتابعوا نسب الإنجاز ومعدل الأداء خلال الفترة الماضية، مطالبين بوضع جدول زمني مكثف لاستلام المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني للعمارات 95%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 3062021.

وشدد مسئولو الوزارة، على الالتزام بجودة التشطيبات، كما طالبوا مسئولي الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم، مع ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة.

كما شملت جولة مسئولى الإسكان بمدينة بدر، المرور على مشروع سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة المرحلة الأولى، بإجمالي 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية، حيث تفقدوا الأعمال الأخيرة بالعمارات، واعمال الاسفلت التى تتم بالمشروع مشددين على الانتهاء من الاعمال فى التوقيتات المحددة.

وانتقل المهندس كمال بهحات، ومرافقوه، إلى مدينة حدائق العاصمة، حيث تفقدوا سير العمل بمشروع عمارات المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين بإجمالي 1124 عمارة لعدد 29496 وحدة سكنية.

وأكد مسئولو الوزارة، ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز العينى للمشروع 80%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 3092021.

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