إلهام شاهين: لبنى عبد العزيز فنانة راقية وقدوة محترمة

هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، الفنانة لبنى عبد العزيز بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية.وكتبت الفنانة، "ألف مبروك للفنانة الجميلة لبنى عبد العزيز تكريمها من الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها، هي فنانة راقية ورقيقة ومثقفة ومحترمة أحبت فنها واحترمت جمهورها، وكانت رائعة في تنوع أدوارها الرومانسية في الوسادة الخالية، الأرستقراطية المتمردة في آه من حواء،و الخادمة الفقيرة في هي والرجال، والكوميديا الخيالية فى عروس النيل،والشعبية التي تعمل سايس للحصان فى غرام الأسياد،وشخصية جهاد فى الفيلم التاريخي وإسلاماه، والكثير من التنويعات الأخرى في ١٧ فيلما كلها أفلام علامات هامة وقوية للمجتمع".وأضافت إلهام شاهين، "شكرا فنانتنا الكبيرة لبنى عبد العزيز كنت دائما قدوة محترمة، وقيمة كبيرة فنيا وإنسانيا وتشرفت بوجودي معك في حفل تكريمك بالجامعة الأمريكية، ومبروك أيضا توقيع كتاب قصة إمرأة حرة للكاتبة هبة محمد علي، لتحكي مسيرتك المشرفة لجمهورك الذي يعشقك وأنا واحدة منهم، كل التحية والتقدير والحب للنجمة الجميله لبنى عبد العزيز ربنا يعطيها الصحة وطول العمر".ونظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها القديم بالتحرير، أمس حفل إطلاق كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) للكاتبة الصحفية هبة محمد علي،بحضور لبنى عبد العزيز،وعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين.