رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

إلهام شاهين: لبنى عبد العزيز فنانة راقية وقدوة محترمة

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:05 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هبه محمد
طباعة
هنأت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، الفنانة لبنى عبد العزيز بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية.

وكتبت الفنانة، "ألف مبروك للفنانة الجميلة لبنى عبد العزيز تكريمها من الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها، هي فنانة راقية ورقيقة ومثقفة ومحترمة أحبت فنها واحترمت جمهورها، وكانت رائعة في تنوع أدوارها الرومانسية في الوسادة الخالية، الأرستقراطية المتمردة في آه من حواء،و الخادمة الفقيرة في هي والرجال، والكوميديا الخيالية فى عروس النيل،والشعبية التي تعمل سايس للحصان فى غرام الأسياد،وشخصية جهاد فى الفيلم التاريخي وإسلاماه، والكثير من التنويعات الأخرى في ١٧ فيلما كلها أفلام علامات هامة وقوية للمجتمع".

وأضافت إلهام شاهين، "شكرا فنانتنا الكبيرة لبنى عبد العزيز كنت دائما قدوة محترمة، وقيمة كبيرة فنيا وإنسانيا وتشرفت بوجودي معك في حفل تكريمك بالجامعة الأمريكية، ومبروك أيضا توقيع كتاب قصة إمرأة حرة للكاتبة هبة محمد علي، لتحكي مسيرتك المشرفة لجمهورك الذي يعشقك وأنا واحدة منهم، كل التحية والتقدير والحب للنجمة الجميله لبنى عبد العزيز ربنا يعطيها الصحة وطول العمر".

ونظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها القديم بالتحرير، أمس حفل إطلاق كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) للكاتبة الصحفية هبة محمد علي،بحضور لبنى عبد العزيز،وعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة: من الجائز مغادرة سائق القطار الإسبانى ومساعده كابينة القيادة بحادث سوهاج

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول رمضان


الصور

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

الشرطة الألمانية تنهي حفلات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

الاحترار المناخي يهدد الحيوانات البرية المستوطنة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية