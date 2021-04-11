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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عباس: الأردن يعنى القوة والأمان والدعم لفلسطين

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:33 ص
عباس
عباس
مروة عنبر
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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية وبناء مؤسساتها على أسس متينة راسخة وحديثة.

وقال الرئيس عباس، في كلمة متلفزة بثها التليفزيون الأردني، اليوم الأحد، بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، "إن شعبنا الفلسطيني يُكِن للأردن وشعبه الشقيق كل الاحترام والتقدير، فالأردن الأبي القوي العزيز المزدهر المنيع يعني القوة والأمان والدعم لفلسطين".

وأشاد الرئيس بالعلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والدور الهام الذي يقوم به الأردن وشعبه في مساندة الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه في الحرية والاستقلال والدولة بعاصمتها القدس الشرقية وبناء مؤسساتها الوطنية، والوصاية الهاشمية للمقدسات في مدينة القدس بالتنسيق الدائم مع دولة فلسطين.

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