بريطانيا: اتفقنا مع واشنطن على رفض التصعيد فى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على رفض أي تصعيد روسي في أوكرانيا.وكانت قد دعت كل من فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فورًا في شرق أوكرانيا وسط مواجهة مع القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.حيث قال متحدثان باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية في بيان مشترك في حينها، إن "فرنسا وألمانيا تشعران بالقلق إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار. "ونحن نتابع الموقف عن كثب ولا سيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية وندعو جميع الأطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فورًا".