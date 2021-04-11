تعرف على خطة ومواعيد عمل المخابز في رمضان

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من الخبز البلدي المدعم ضمن خطة الوزارة لتوفير متطلبات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، لتوفير الخبز قبل الإفطار وبعده مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا خلال أيام شهر رمضان، تيسيرًا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.وأضاف القرار، بتشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قطاع الرقابة والتوزيع والمركزية للرقابة والمركزية للتوزيع للعمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفة العمليات ومجموعة العمل التفتيشية صباحًا ومساءا وتلقي الشكاوى من المواطنين وكذا توجيه مجموعات العمل طبقًا لظروف العمل، مع إخطار الشركات المنفذة للتطبيقات الذكية بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز بالعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا خلال أيام شهر رمضان، تيسيرًا للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر والإعلان عن ذلك بخط واضح وظاهر لجمهور المستهلكين.أيضا، تكثيف الرقابة على المطاحن بالقطاعين العام والخاص المنتجة للدقيق 82% والمخابز والمستودعات والتى تصرف دقيق بلدى المدعم بدائرة القاهرة الكبرى وضواحيها لضمان التشغيل والإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة والقضاء على التزاحم أمام المخابز وتذليل كافة المشاكل والمعوقات التى تعترض عملية التشغيل والتصدى لمحاولات تجميع وتهريب استخراج 82% والاتجار به في السوق السوداء.