روسيا تسجل 8702 إصابة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأحد، 8702 إصابة جديدة بكورونا (كوفيد-19)، بينها 2090 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و641390 منذ بدأت الجائحة قبل نحو عام.كما أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا عن 337 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 102986.