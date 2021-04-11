كارول سماحة تطرح بوستر «اللى خان» تتر «ضد الكسر»

تشارك الفنانة كارول سماحة خلال الماراثون الرمضاني المقبل بصوتها من خلال غناء تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم.وطرحت كارول "البوستر" الخاص للتتر والذي يحمل عنوان "اللى خان"، كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.ويكثف مخرج العمل تصوير المشاهد المتبقية على مدار اليوم بأكمله، كما تم تعليق الإجازات لحين انتهاء التصوير استعدادًا لعرض المسلسل رمضان المقبل.يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من إنتاج شركة العدل جروب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.