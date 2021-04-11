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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء الامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:19 ص
الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ اليوم الأحد أول أيام الامتحان التكميلي، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بتأدية امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات في مواعيد مختلفة، وفقا لأسئلة الامتحان المجمع أو متعدد التخصصات، ولكن دون احتساب درجات وإنما يقتصر تقييم الطلاب على الاجتياز أو عدم الاجتياز.

ويشترط على طلاب الصف الثالث الإعدادي اجتياز امتحانات التيرم الأول كشرط لدخول امتحانات التيرم الثاني وتأديتها، وفي حال عدم اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الأول لابد من التحاق الطالب بامتحان تكميلي حتى يتمكن من خلاله لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر عقده لطلاب الشهادة الاعدادية في أول يونيه القادم داخل لجان مدرسية مؤمنة ومراقبة.

أهم المعلومات عن الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية، وهي:
١- يعقد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية غدا الأحد 11 أبريل بامتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات في مواعيد مختلفة.

٢-إجراء امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية بعد غدا الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.

٣- حددت الوزارة فئة الطلاب المستهدفين من عقد الامتحان التكميلي، وذلك للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:

أ- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.

ب- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.

ج- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.

د- يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.

٤- لجان واضعي الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثالث الاعدادي،مشكلة من قبل الموجهين العموم بالمديريات لوضع الامتحان المجمع وفقا لاسئلة الامتحان متعدد التخصصات.

٥- عقد الامتحان التكميلي بنفس مواصفات امتحانات التيرم الأول.

٦- الانتهاء من طباعة اسئلة الامتحانات التكلميلية الشهادة الاعدادية وتخزينها حاليا داخل دواليب حديدية مشمعة بالشمع الأحمر.

٧-أسئلة الامتحان التكميلي تتولى الإدارة التعليمية عقده في ورقة منفصلة لكل مادة ـ وتكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد ـ أربعة بدائل لكل سؤال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات).

٨- توزيع عدد أسئلة الامتحان التكميلي تشمل ( ١٥ سؤال للغة العربية ب٦٠ دقيقة ١٠ اسئلة للرياضيات ب٤٥ دقيقة ١٠ أسئلة اللغة الإنجليزية ب٤٥ دقيقة ٨ أسئلة للعلوم ب٣٠ دقيقة ٨ أسئلة للدراسات الاجتماعية ب ٣٠ دقيقة).

٩- الامتحان التكميلي الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا يتم داخل المدارس ولكن بدون درجات وبدون كنترولات، ويتم تصحيحه وفقا للجنة خماسية تشكل من قبل معلمي كل مدرسة على حده.

١٠- لمدير المديرية التعليمية الحق في اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الإعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية، وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني.

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