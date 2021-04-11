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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مياه المنيا» تشدد على الإجراءات الاحترازية والاستعداد لرمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:18 ص
المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوي،
محمد إبراهيم
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عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه المنيا، اجتماعا مع قطاع الدعم الفني والتشغيل والصيانة والمشروعات ومديري أفرع الشركة والإدارة العامة للأمن، تم خلاله مناقشة ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة قطاعات وفروع الشركة على مستوى المحافظة.

كما شدد رئيس شركة مياه المنيا، خلال الاجتماع بالمتابعة المستمرة لمشروع تطوير الريف المصرى و"المبادرة الرئاسية حياة كريمة" والعمل على توثيق كافة مراحل المشروع، والذي يستهدف تطوير 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وديرمواس وملوى وأبوقرقاص، ويتم بالتنسيق بين الشركة والمحافظة وجهاز التعمير.

ويشمل المشروع محطة بديرمواس 300 لث،ومحطة بملوى 450 لث، ومحطة ببنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص 100 ل ث، ومحطة بجزيرة شارونة بمغاغة 100 لث، ومحطة بمركز العدوة
وسيتم عمل مدوتدعيم للمناطق المحرومة بهذه المراكز ووصلات منزلية للمياه والصرف.

وفيما يخص استعدادات شهر رمضان المعظم، تناول الاجتماع التركيز على المناطق الساخنة والعمل على حل المشكلات بأقصى سرعة وعمل نظافة دائمة للمحطات، ومتابعة عينات المياه بصفة مستمرة وضرورة نشر التنويهات أول بأول فى حالة الصيانة، كما كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها تطوير المحطات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام بالتحصيل والحفاظ على المال العام من خلال تشكيل لجان لحصر الوصلات غير الشرعية، والتعامل معها طبقا للوائح والقوانين.

وأكد "الشهاوي" أن الشركة ماضية في أعمال التطوير تنفيذا للتوجيهات السياسية، وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.
«مياه المنيا» تشدد على الإجراءات الاحترازية والاستعداد لرمضان
«مياه المنيا» تشدد على الإجراءات الاحترازية والاستعداد لرمضان
«مياه المنيا» تشدد على الإجراءات الاحترازية والاستعداد لرمضان
«مياه المنيا» تشدد على الإجراءات الاحترازية والاستعداد لرمضان

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