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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط صاحب مركز تعبئة بحوزته 27 طن سكر ناقص الوزن بطهطا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:25 ص
ضبط سكر
ضبط سكر
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت وحدة مباحث إدارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج من ضبط صاحب مركز تعبئة بحوزته 27 طن سكر ناقص الوزن بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث التموين من ضبط "وليد. ا. ب. ا"، 37 سنة صاحب مركز تعبئة ويقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بتعبئة سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط عدد 27 طن سكر ناقص الوزن.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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