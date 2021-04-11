وزير المالية البولندى يُحذّر من «خطوة انتحارية» تفقد بلاده خيارًا تمويليًا

أعرب وزير المالية البولندي، تاديوس كوسنسكي، عن رغبته في أن تصوت الأحزاب السياسية لصالح حزمة إنقاذ خاصة بجائحة فيروس كورونا، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن البلاد ستفقد خيار التمويل الرخيص لتعزيز الاقتصاد، بالفشل في القيام بذلك، طبقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد.وقال كوسنسكي، الذي تم تعيينه وزيرا للمالية من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم، إنه ستكون "خطوة انتحارية بعض الشيء" للتصويت ضد المصادقة على حزمة إنقاذ في البرلمان، حيث إن بولندا "لن تكون قادرة على الحصول على تلك الأموال خارج الاتحاد الأوروبي "وبهذا الثمن أيضًا".تأتي تصريحاته على خلفية الخلاف بين الحزب الحاكم وأحد شركائه وهو حزب بولندا المتحدة، بشأن أموال حزمة إنقاذ بقيمة 892 مليار دولار.