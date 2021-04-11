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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأهيل ترع قناطر أسيوط لترشيد مياه الرى

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:21 ص
تأهيل ترع قناطر أسيوط
تأهيل ترع قناطر أسيوط
وائل القمحاوى
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عملت قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".

تفقد المهندس أيمن سيد جاد مدير عام قناطر أسيوط الجديدة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بزمام الإدارة العامة لري سوهاج منها ترع الشريفة بالمراغة وترعة باجا وترعة نجع تمام الشرقي وترعة المراغة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة.

كما تواصل الإدارة العامة لقناطر أسيوط، استكمال تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الشريفة "بجهينة الشرقية بطول ٣.٥٨٥ كيلومتر، وتأهيل وتبطين 10 ترع بزمام الإدارة العامة لرى سوهاج بطول إجمالى 34.75 كيلو متر، بجانب أعمال الحفر والأرنكة للقاع والميول وأعمال مبانى الدبش بترعة الشريفة بجهينة الشرقية بطول 3.585 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال عملية "تبطين وتأهيل ترع تخيضر والشريفة وفرع سعد والسمارنة" بزمام الإدارة العامة لرى سوهاج بهندسة رى المراغة بطول إجمالى 11.845 كيلو متر فى وجود طاقم إشراف العملية من الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة.

من جانبه أكد مدير عام قناطر أسيوط الجديدة، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل، والتأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
تأهيل ترع قناطر أسيوط لترشيد مياه الرى
تأهيل ترع قناطر أسيوط لترشيد مياه الرى
تأهيل ترع قناطر أسيوط لترشيد مياه الرى
تأهيل ترع قناطر أسيوط لترشيد مياه الرى

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